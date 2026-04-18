País
Assistência pré-hospitalar. Liga dos Bombeiros decide rescindir acordo com INEM
Ouvido pela agência Lusa, António Nunes indicou que o montante em dívida às associações humanitárias de bombeiros é de "cerca de 20 milhões de euros".
(em atualização)
A Liga dos Bombeiros Portugueses decidiu este sábado rescindir o acordo de cooperação com o Instituto Nacional de Emergência Médica com vista à prestação de socorro pré-hospitalar, invocando incumprimento.
De acordo com o presidente da Liga, António Nunes, a decisão foi aprovada por unanimidade no seio do Conselho Nacional da estrutura, defendo concretizar-se 120 dias após o INEM ser notificado.