País
Liga Portuguesa contra o Cancro apela ao máximo cuidado ao sol para evitar cancro da pele
O verão apela a atividades ao ar livre e a idas à praia. Contudo há que ter cuidados na exposição ao sol para evitar problemas de maior como escaldões, ou em pior dos casos cancro de pele.
O Núcleo Regional do Sul da Liga promove a partir desta segunda-feira mais uma campanha de sensibilização para esta questão como lema “O sol não se brinca – rota da prevenção”.
Durante um mês a instituição vai percorrer diversos locais dos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Portalegre, Évora, Beja, Faro, Leiria e Oeste.
A ideia é passar por exemplo por praias marítimas e fluviais, piscinas municipais, jardins e desenvolver várias actividades, como explicou à RTP antena 1, Cheila Brito, gestora de Projetos do Departamento de Prevenção Primária da LPCC.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, são diagnosticados atualmente cerca de um milhão e meio de novos casos de cancro da pele em todo o mundo.
A vitamina D faz falta, e sabe bem o sol, mas é importante proteger-nos. Usar óculos de sol, roupa adequada com tonalidades mais escuras, procurar sombra e evitar a exposição nas horas de maior calor são algumas das recomendações, deixadas por Cheila Brito da Liga.
Em Portugal, estima-se que surjam aproximadamente 13 mil novos casos por ano.
Durante um mês a instituição vai percorrer diversos locais dos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Portalegre, Évora, Beja, Faro, Leiria e Oeste.
A ideia é passar por exemplo por praias marítimas e fluviais, piscinas municipais, jardins e desenvolver várias actividades, como explicou à RTP antena 1, Cheila Brito, gestora de Projetos do Departamento de Prevenção Primária da LPCC.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, são diagnosticados atualmente cerca de um milhão e meio de novos casos de cancro da pele em todo o mundo.
A vitamina D faz falta, e sabe bem o sol, mas é importante proteger-nos. Usar óculos de sol, roupa adequada com tonalidades mais escuras, procurar sombra e evitar a exposição nas horas de maior calor são algumas das recomendações, deixadas por Cheila Brito da Liga.
Em Portugal, estima-se que surjam aproximadamente 13 mil novos casos por ano.