Liga Portuguesa contra o Cancro apela ao máximo cuidado ao sol para evitar cancro da pele

O Núcleo Regional do Sul da Liga promove a partir desta segunda-feira mais uma campanha de sensibilização para esta questão como lema “O sol não se brinca – rota da prevenção”.Durante um mês a instituição vai percorrer diversos locais dos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Portalegre, Évora, Beja, Faro, Leiria e Oeste.A ideia é passar por exemplo por praias marítimas e fluviais, piscinas municipais, jardins e desenvolver várias actividades, como explicou à RTP antena 1, Cheila Brito, gestora de Projetos do Departamento de Prevenção Primária da LPCC.De acordo com a Organização Mundial de Saúde, são diagnosticados atualmente cerca de um milhão e meio de novos casos de cancro da pele em todo o mundo.A vitamina D faz falta, e sabe bem o sol, mas é importante proteger-nos. Usar óculos de sol, roupa adequada com tonalidades mais escuras, procurar sombra e evitar a exposição nas horas de maior calor são algumas das recomendações, deixadas por Cheila Brito da Liga.Em Portugal, estima-se que surjam aproximadamente 13 mil novos casos por ano.