Limpeza da floresta em Leiria. "É impossível de concluir todas estas operações" em 2026

Dificuldade com mão-de-obra

Estas OIGP preveem a retirada de árvores e material lenhoso acumulado durante as tempestades.





A Câmara de Leiria volta sublinhar a "principal dificuldade": a "mobilização de recursos para este território".

Portugal em Direto | 12 de junho de 2026

O município de Figueiró dos Vinhos estima 200 mil euros para as suas operações.





Depois de Leiria, os concelhos de Pombal, Alcobaça, Ourém, Marinha Grande e Serã seguem-se na lista das OIGP com maiores áreas de intervenção.

. No total, segundo o jornal Público que cita dados dao Ministério da Agricultura e do Mar,O Estado considera que é prioritária a limpeza, já neste verão, de mais seis mil hectares.O concelho de Leiria representa mais de 30% da área total., com base em informação do Comando Integrado de Prevenção e Operações.O Ministério da Agricultura refere que são 1.267 hectares, uma pequena diferença que a Antena 1 já procurou clarificar junto do Governo.Em todo o caso, mesmo com esta diferença, o vereador da Proteção Civil na Câmara Municipal de Leiria duvida que seja possível cumprir o OIGP até ao final do ano."Estas operações integradas de gestão da paisagem têm um prazo já determinado pelo Governo, foram criadas apenas e só para retirada da madeira durante o ano de 2026", explica Luís Lopes à Antena 1.Acrescenta:Bajouca, Monte Redondo, Bidoeira de Cima, Souto de Carpalhosa, Ortigosa e Regueira de Ponte são as zonas de Leiria que têm mais área florestal afetada, segundo a câmara.Além das operações integradas, o município afirma à Antena 1 que: 663 quilómetros num total de 923 quilómetros."Já temos algumas empresas que manifestaram essa disponibilidade e que já estão a trabalhar connosco, mas são manifestamente", diz Luís Lopes.Não é fácil encontrar mão-de-obra na construção civil e na limpeza das florestas, assume também o presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos."Já contactámos alguns operadores e, a maior parte deles, o que nos dizem é que neste momento estão", sublinha Carlos Lopes à Antena 1.Neste concelho do distrito de Leiria, foram identificados 162 hectares para limpeza florestal na OIGP, Figueiró que é um dos quatro concelhos que ainda espera a aprovação do plano, juntamente com Ansião, Lousã e Mação.