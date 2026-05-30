País
Limpeza de caminhos florestais. Corrida contra o tempo antes do verão
É uma corrida contra o tempo. A limpeza da floresta portuguesa depois das tempestades pode ajudar a evitar incêndios nos meses de calor.
A RTP acompanhou uma ação de limpeza no concelho de Leiria.
A tempestade Kristin provocou o derrube de uma enorme quantidade de árvores na região centro. A dimensão é de tal ordem que o governo decidiu criar uma "força especial" reunida numa só estrutura com o objetivo de limpar caminhos florestais e remover material lenhoso por forma a reduzir o risco de incêndio.
O Comando Integrado de Prevenção e Operações (CIPO) reúne equipas operacionais dos Ministérios da Administração Interna, da Agricultura e Mar e da Defesa Nacional.