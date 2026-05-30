Limpeza de caminhos florestais. Corrida contra o tempo antes do verão

A situação é especialmente grave na zona centro, onde está a actuar uma força especial que junta equipas operacionais de quatros ministérios.



A RTP acompanhou uma ação de limpeza no concelho de Leiria.



A tempestade Kristin provocou o derrube de uma enorme quantidade de árvores na região centro. A dimensão é de tal ordem que o governo decidiu criar uma "força especial" reunida numa só estrutura com o objetivo de limpar caminhos florestais e remover material lenhoso por forma a reduzir o risco de incêndio.



O Comando Integrado de Prevenção e Operações (CIPO) reúne equipas operacionais dos Ministérios da Administração Interna, da Agricultura e Mar e da Defesa Nacional.