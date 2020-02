Lince Ibérico. Mais um elemento que vai povoar o país

O Centro de Reprodução do Lince Ibérico prepara-se para libertar mais linces em Portugal. O próximo sai para a natureza terça-feira em Mértola. Quando o projeto arrancou no terreno, em 2009, não havia nenhum lince no país, mas há hoje uma centena destes animais.