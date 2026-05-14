País
Linha da Frente. Os efeitos da erosão costeira
Em menos de 75 anos, Portugal pode perder, só na linha de costa, mais de 55 quilómetros quadrados para o mar. São áreas que vão ficar de tal forma expostas a inundações que podem mesmo desaparecer.
Qualquer coisa como 14 quilómetros quadrados, com recuos de linhas de costa que ultrapassam os dez metros.
O Governo prevê gastar 174 milhões de euros nos próximos meses para enfrentar a erosão costeira.
"O Braço de Ferro" é a grande reportagem desta quinta-feira, para ver no Linha da Frente da RTP.