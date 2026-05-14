Linha da Frente. Os efeitos da erosão costeira

Linha da Frente. Os efeitos da erosão costeira

Em menos de 75 anos, Portugal pode perder, só na linha de costa, mais de 55 quilómetros quadrados para o mar. São áreas que vão ficar de tal forma expostas a inundações que podem mesmo desaparecer.

RTP /
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Até ao momento, o país já encolheu, em território continental, o equivalente à Ilha do Corvo ou ao concelho do Entroncamento.

Qualquer coisa como 14 quilómetros quadrados, com recuos de linhas de costa que ultrapassam os dez metros.

O Governo prevê gastar 174 milhões de euros nos próximos meses para enfrentar a erosão costeira.

"O Braço de Ferro" é a grande reportagem desta quinta-feira, para ver no Linha da Frente da RTP.
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