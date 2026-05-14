Linha da Frente. Os efeitos da erosão costeira

Até ao momento, o país já encolheu, em território continental, o equivalente à Ilha do Corvo ou ao concelho do Entroncamento.



Qualquer coisa como 14 quilómetros quadrados, com recuos de linhas de costa que ultrapassam os dez metros.



O Governo prevê gastar 174 milhões de euros nos próximos meses para enfrentar a erosão costeira.



"O Braço de Ferro" é a grande reportagem desta quinta-feira, para ver no Linha da Frente da RTP.