Linha de Sintra com atrasos após atropelamento ferroviário na estação da Damaia

De acordo com a mesma fonte, o atropelamento naquela estação do concelho da Amadora ocorreu às 08:24, mas a circulação não foi interrompida.

"Como existem quatro linhas, a circulação de comboios está a fazer-se, estando apenas parada a via em que ocorreu o acidente", disse a fonte.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa adiantou que a vítima estava cerca das 09:00 a ser assistida no local pelos meios de socorro.

ÀS 09:04 estavam no local 14 operacionais, com elementos do Bombeiros da Amadora, de uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), com o apoio de seis veículos.