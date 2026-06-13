Linha do Minho reaberta após atropelamento mortal em Darque

À Lusa, a fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho apontou que o atropelamento aconteceu às 13:45 e envolveu um comboio de mercadorias que permaneceu no apeadeiro próximo da Senhora das Areias.

A linha esteve cortada nos dois sentidos e no local estão os bombeiros Sapadores de Viana do Castelo com oito elementos auxiliados por duas viaturas, bem como duas patrulhas da PSP local e o delegado de saúde.