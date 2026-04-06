Linha do Minho suspensa por atropelamento mortal em Moledo

Um homem de 57 anos morreu hoje em Moledo, no concelho de Caminha, após ter sido atropelado por um comboio, levando a um corte de circulação na Linha do Minho, revelou fonte da Proteção Civil.



Em declarações à Lusa, fonte dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora disse que o acidente ocorreu pelas 15:00, em Moledo, concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo.



A mesma fonte explicou que um homem de 57 anos morreu na sequência do atropelamento ferroviário.



A CP - Comboios de Portugal informou, através das redes sociais, que a Linha do Minho - Circulação está suspensa no troço entre Caminha e Carreço (concelho de Viana do Castelo).