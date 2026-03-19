Linha do Oeste esteve num "silêncio absoluto" que se "estranha muito"

A1 Doc | "Silêncio do Oeste", da autoria de Gonçalo Costa Martins e coordenação de Rita Colaço

O silêncio que se vive agora na estação de Mafra foi quebrado por uma pequena retroscavadora durante alguns instantes. Matias Sobreira pensou que era um comboio - o ruído de facto era semelhante, mas, virando a cara, percebe que não era.



Foi durante cerca de 40 anos revisor na CP - Comboios de Portugal. Conhece bem a Linha do Oeste, habituado até a dormir "duas horitas dentro da carruagem a repousar" na estação das Caldas da Rainha. Lembra-se também de ser chamado de "pica".





Matias Sobreira começou a trabalhar na CP em 1983 e reformou-se no ano passado



Matias diz que não se lembra de uma paragem como a que está a acontecer, apesar de, desde o dia 16 de março, haver autocarros de substituição entre Mira Sintra - Meleças e Caldas da Rainha. De fora deste trajeto ficaram quatro paragens: Dagorda-Peniche, São Mamede, Paúl e Feliteira ().João Cunha, responsável da revista Trainspotter, sobre comboios em Portugal, aponta que esta linha é pouco competitiva face ao autocarro. Embora veja alguns sinais positivos para o futuro - a eventual inclusão de Loures numa nova variante da Linha do Oeste ou a entrada para breve de novos comboios -, a linhaJá o porta-voz da Comissão para a Defesa da Linha do Oeste, Rui Raposo, considera que