Linha do Oeste reabre parcialmente e Beira Baixa terá autocarros na segunda-feira

Depois de confirmar à Antena 1 que estavam reunidas as condições, a IP - Infraestruturas de Portugal aponta que já no dia 16 de março os comboios voltam parcialmente à Linha do Oeste, entre Caldas da Rainha e Louriçal. No mesmo dia, a Linha da Beira Baixa passa a ter serviços alternativos em zonas onde não há comboios - mas não em todas.