País
Linha do Oeste reabre parcialmente e Beira Baixa terá autocarros na segunda-feira
Depois de confirmar à Antena 1 que estavam reunidas as condições, a IP - Infraestruturas de Portugal aponta que já no dia 16 de março os comboios voltam parcialmente à Linha do Oeste, entre Caldas da Rainha e Louriçal. No mesmo dia, a Linha da Beira Baixa passa a ter serviços alternativos em zonas onde não há comboios - mas não em todas.
"As intervenções realizadas incidiram na recuperação da plataforma de via, que ficou danificada, bem como na reposição das condições de funcionamento de passagens de nível afetadas pela interrupção do fornecimento de energia elétrica", explica.
Este vai ser um regresso a meio gás porque nem todos os comboios neste percurso vão circular. A CP - Comboios de Portugal já fez saber que vão realizar-se seis comboios interregionais, que ligam Caldas da Rainha e Coimbra-B.
"A partir de 16 de março de 2026 será reposta, parcialmente, a circulação ferroviária na Linha do Oeste entre Caldas da Rainha e Coimbra B, realizando-se os comboios InterRegionais nº 800, 801, 802, 803, 804 e 805 com paragem extraordinária nas estações de Salir do Porto, Famalicão da Nazaré e Pataias", escreveu a CP no website.
Quanto ao resto da Linha do Oeste, ainda não ha data para reabrir o troço entre Mira Sintra - Meleças e Caldas da Rainha. Os deslizamentos de taludes e a instabilidade na plataforma da via identificadas em cerca de 20 locais impedem a retoma dos comboios, conforme a Antena 1 noticiou na quinta-feira. Neste percurso, a CP já anunciou que vai colocar autocarros de substituição também a partir de segunda-feira.
De fora do trajetos dos autocarros dos serviços alternativos de fora estão paragens nos apeadeiros da Feliteira, Paúl, São Mamede e Dagorda-Peniche.
Por esclarecer ficam as palavras do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, que disse, no início de fevereiro, serem necessários pelo menos nove meses para reconstruir toda a linha, após a tempestade Kristin. Apesar deste anúncio, uma parte da Linha do Oeste será então reativada para a semana, ainda que de forma condicionada.
Linha da Beira Baixa terá serviços alternativos
Além da Linha do Oeste, também a da Beira Baixa tem estado parcialmente encerrada desde a tempestade Kristin, realizando-se apenas comboios regionais entre Castelo Branco e Guarda e entre Entroncamento e Abrantes.
A CP anunciou nesta sexta-feira que vão ser aplicados serviços alternativos ao Intercidades entre Guarda e Abrantes, com paragens apenas na Covilhã, no Fundão, em Castelo Branco e em Ródão. Não estão previstas paragens em Sabugal, Benespera, Maçainhas, Belmonte-Manteigas e Caria.
Haverá ainda autocarros para o serviço regional entre Mouriscas A e Vila Velha de Ródão, passando pelas paragens de Alvega-Ortiga, Barragem Belver, Belver, Barca da Amieira e Fratel.
Além da Linha do Oeste, também a da Beira Baixa tem estado parcialmente encerrada desde a tempestade Kristin, realizando-se apenas comboios regionais entre Castelo Branco e Guarda e entre Entroncamento e Abrantes.
A CP anunciou nesta sexta-feira que vão ser aplicados serviços alternativos ao Intercidades entre Guarda e Abrantes, com paragens apenas na Covilhã, no Fundão, em Castelo Branco e em Ródão. Não estão previstas paragens em Sabugal, Benespera, Maçainhas, Belmonte-Manteigas e Caria.
Haverá ainda autocarros para o serviço regional entre Mouriscas A e Vila Velha de Ródão, passando pelas paragens de Alvega-Ortiga, Barragem Belver, Belver, Barca da Amieira e Fratel.