País
Linha SNS24. Disparou o número de chamadas que demoram mais de 30 minutos a ser atendidas
Em 2025, mais de 466 mil chamadas para a Linha SNS24 tiveram de esperar mais de 30 minutos para serem atendidas. No ano anterior, o número tinha sido de 58 mil chamadas.
Os números constam de um estudo da Entidade Reguladora da Saúde.
Apesar deste aumento expressivo, 68% das chamadas demoraram menos de dez minutos a ser atendidas. Ou seja, cerca de 2 milhões e 762 mil chamadas. Na avaliação ao projeto "Ligue Antes, Salve Vidas", que pretendia aliviar as urgências hospitalares, a ERS concluiu que houve no ano passado mais pessoas encaminhadas para centros de saúde.
Houve também uma redução relativa da procura dos serviços de urgência.
Apesar deste aumento expressivo, 68% das chamadas demoraram menos de dez minutos a ser atendidas. Ou seja, cerca de 2 milhões e 762 mil chamadas. Na avaliação ao projeto "Ligue Antes, Salve Vidas", que pretendia aliviar as urgências hospitalares, a ERS concluiu que houve no ano passado mais pessoas encaminhadas para centros de saúde.
Houve também uma redução relativa da procura dos serviços de urgência.