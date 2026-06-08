Lisboa e Leiria sob aviso amarelo na terça-feira devido ao vento forte

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo vai estar em vigor entre as 12:00 e as 21:00 de terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para terça-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, vento moderado a forte com rajadas na faixa costeira e nas terras altas e pequena subida da temperatura no interior.

A previsão do IPMA para terça-feira aponta para temperaturas mínimas a variar entre os 11 graus Celsius (em Viana do Castelo, Guarda e Braga) e os 18 (em Faro) e máximas entre os 20 (em Aveiro) e os 34 (em Faro).