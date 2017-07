Lisboa e Madeira estudam apoios a migrantes portugueses da Venezuela

Augusto Santos Silva diz que estão a ser preparadas respostas para as necessidades mais urgentes.



O ministro dos Negócios Estrangeiros assegurou hoje que os portugueses e lusodescendentes da Venezuela "são bem-vindos" em Portugal e defendeu que os governos da República e da Madeira têm "a responsabilidade de trabalhar" juntos para facilitar a sua integração.





"Os cidadãos portugueses e lusodescendentes que estão a regressar a Portugal e em particular à Região Autónoma da Madeira são bem-vindos. Temos o dever, a responsabilidade de trabalhar em conjunto para que as condições do seu acolhimento e integração sejam as melhores possíveis. Já sofreram muito, precisam agora do nosso apoio", declarou Augusto Santos Silva, no final de uma reunião entre responsáveis do Governo da República e do Governo madeirense, que decorreu hoje no Palácio das Necessidades, em Lisboa.

Neste encontro, o secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, Sérgio Marques, comprometeu-se a apresentar a Lisboa, dentro de duas semanas, uma estimativa sobre as necessidades daquela região autónoma para responder ao afluxo de emigrantes, que o Governo regional estima representar entre 3.500 e 4.000 pessoas, até agora.

"Estamos a fazer essa quantificação. Iremos apresentar uma estimativa o mais rigorosa possível dentro de duas semanas", disse aos jornalistas.

