Lisboa. Freguesia de Benfica aproveita PRR para construir habitação de renda acessível

A Junta de Freguesia de Benfica, em Lisboa, é pioneira, a nível nacional, na utilização de fundos do PRR - o Plano de Recuperação e Resiliência - para investir em habitação pública de renda acessível, na construção de uma residência estudantil e em projetos de inovação local, como o Bairro Digital.À janela de oportunidade dos fundos comunitários, a Junta de Freguesia de Benfica escolheu a construção modular, ou industrial, o que implicou menos mão de obra, construções em tempo recorde e a custo mais barato nas casas entre os 20 e 30%.