País
Lisboa. Freguesia de Benfica aproveita PRR para construir habitação de renda acessível
O presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Ricardo Marques, aponta que a escolha de construção modelar/industrial poupou nos custos das obras e da mão de obra.
A Junta de Freguesia de Benfica, em Lisboa, é pioneira, a nível nacional, na utilização de fundos do PRR - o Plano de Recuperação e Resiliência - para investir em habitação pública de renda acessível, na construção de uma residência estudantil e em projetos de inovação local, como o Bairro Digital.
Até final do prazo do PRR, 31 de agosto de 2026, a Freguesia de Benfica entrega mais de 160 casas com rendas acessíveis entre os 240 e os 680 euros. Uma medida que estancou em cerca de 30% a saída de população da freguesia.
À janela de oportunidade dos fundos comunitários, a Junta de Freguesia de Benfica escolheu a construção modular, ou industrial, o que implicou menos mão de obra, construções em tempo recorde e a custo mais barato nas casas entre os 20 e 30%.
Até final do prazo do PRR, 31 de agosto de 2026, a Freguesia de Benfica entrega mais de 160 casas com rendas acessíveis entre os 240 e os 680 euros. Uma medida que estancou em cerca de 30% a saída de população da freguesia.
À janela de oportunidade dos fundos comunitários, a Junta de Freguesia de Benfica escolheu a construção modular, ou industrial, o que implicou menos mão de obra, construções em tempo recorde e a custo mais barato nas casas entre os 20 e 30%.