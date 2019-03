DR

Inspirada em Hollywood, nos Estados Unidos, a cidade de Lisboa passa a ter um passeio da fama para homenagear as grandes figuras do teatro.



As pedras da calçada portuguesa servem para escrever o nome dos artistas homenageados. Para já, são 35 os nomes do mundo do espetáculo na praça da Alegria, mas a ideia é que sejam mais.



A jornalista Paula Véran esteve na inauguração.