Litoral alentejano está a ser mais procurado com ajuda da inteligência artificial

Litoral alentejano está a ser mais procurado com ajuda da inteligência artificial

Um estudo do IPAM - empresa de estudos de markting - deu a conhecer que o litoral alentejano é agora o destino preferido dos portugueses para as férias de verão. Uma escolha que ultrapassa já a região do Algarve.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Cristina Sambado - RTP

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E são cada vez mais os portugueses (86%) que recorrem à inteligência artificial para procurar locais que correspondam às necessidades dos veraneantes.
Marta Pacheco - RTP Antena 1

A praia continua a ser o destino preferencial.

Já as pessoas que escolhem sair do país vão sobretudo para destinos na Europa, com destaque para Espanha.

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