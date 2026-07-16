País
Litoral alentejano está a ser mais procurado com ajuda da inteligência artificial
Um estudo do IPAM - empresa de estudos de markting - deu a conhecer que o litoral alentejano é agora o destino preferido dos portugueses para as férias de verão. Uma escolha que ultrapassa já a região do Algarve.
E são cada vez mais os portugueses (86%) que recorrem à inteligência artificial para procurar locais que correspondam às necessidades dos veraneantes.
Já as pessoas que escolhem sair do país vão sobretudo para destinos na Europa, com destaque para Espanha.
Marta Pacheco - RTP Antena 1
A praia continua a ser o destino preferencial.