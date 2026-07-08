Livre, PCP e Bloco pediram apreciação parlamentar da nova lei orgânica do INEM

A informação foi avançada à RTP Antena 1 pelo deputado do Livre, Paulo Muacho. O partido conseguiu recolher o número mínimo de 10 deputados para o pedido ser admitido.





Paulo Muacho defende que é urgente que o Parlamento seja envolvido na discussão e aponta falta de transparência ao Governo no processo.Questionado sobre a promulgação do diploma por parte do Presidente da República, Paulo Muacho considera que não impede que a Assembleia da República queira mais esclarecimentos por parte do Governo nesta matéria.O pedido de apreciação parlamentar só dará entrada após a publicação do decreto-lei em Diário da República. Paulo Muacho admite por isso que o debate apenas acontece no arranque dos trabalhos parlamentares, após as férias de verão.