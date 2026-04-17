Livre pede esclarecimentos ao Governo sobre Centro Interpretativo do 25 de Abril

Numa pergunta dirigida ao ministro da Presidência, António Leitão Amaro, o Livre cita um artigo do semanário Expresso, segundo o qual a criação deste centro está bloqueada porque o Governo não cedeu o espaço previsto para a sua instalação: as atuais instalações do Ministério da Administração Interna (MAI), na Praça do Comércio, em Lisboa.

Em setembro do ano passado, o presidente da Associação 25 de Abril já tinha acusado o Governo de faltar ao compromisso assumido.

Segundo o coronel Vasco Lourenço, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, comunicou à associação que "por razões de segurança", não especificadas, o MAI já não iria sair das atuais instalações.

Na pergunta dirigida a Leitão Amaro, o Livre recorda que a localização deste centro foi objeto, há dois anos, de um protocolo entre a Associação 25 de Abril, a Câmara de Lisboa e o Governo, "que definia não só a cedência daquele imóvel mas também o financiamento da criação do museu, orçamentado em cerca de 5.2 milhões de euros".

Os deputados realçam que a celebração dos 50 anos do 25 de Abril de 1974 teria o seu término com a inauguração deste espaço, e consideram que este "atraso e falta de respostas" - o Expresso afirma que questionou o ministério e não obteve resposta - "transmite uma grande preocupação que urge dar resposta".

O Livre quer saber se o ministro da Presidência comunicou, no passado verão, ao presidente da Associação 25 de Abril e à Comissária Executiva das Comemorações dos 50 anos do 25 de abril que o Governo não vai deslocalizar o Ministério da Administração Interna (MAI) e se sim, quais as razões, tendo em conta a deslocalização de várias tutelas ministeriais para o edifício da sede da Caixa Geral de Depósitos, denominado "Campus XXI".

O partido pergunta ainda se o Governo tenciona cumprir com o protocolo firmado e qual o espaço planeado para a instalação do Centro Interpretativo do 25 de Abril e qual a data prevista para a sua abertura.

Por último, o Livre escreve que o protocolo firmado entre o Estado e a Associação 25 de Abril "obrigava à transferência para a referida associação de 10% do orçamento total do museu para os projetos de arquitetura e especialidades".

"Segundo Vasco Lourenço, ainda não aconteceu. Quando virá a executar o financiamento previsto para este projeto?", questionam.