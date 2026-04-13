Uma história de 60 anos. "ETA: A organização terrorista Albertzale (1958-2018)"

O inspetor João Paulo Ventura é licenciado em psicologia das organizações, trabalhou na área do contraterrorismo da Polícia Judiciária durante 40 anos e cooperou por diversas vezes com as organizações policiais de vários países, nomeadamente França, Marrocos, Argélia, incluindo a polícia espanhola.

O livro: "ETA: A organização terrorista Albertzale (1958-2018)", publicado pela Diário de Bordo, do inspetor da PJ João Paulo Ventura, dá-nos a conhecer, ao longo de mais de 400 páginas, o início desta organização até ao seu fim em 2018.Mostra-nos fotos e também os nomes das vítimas mortais da ETA. É também uma homenagem a todos aqueles que morreram nos atentados.Portugal foi utilizado para situações de fuga e de refúgio. O grupo trabalhava clandestinamente no país para preparar atentados em Espanha, mas nenhum foi perpetrado, em Portugal.Numa entrevista dada pelo autor do livro, João Paulo Ventura à jornalista Cristina Borges, explique porquê.