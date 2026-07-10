Lixo de contentores espalhado nas ruas por quem procura embalagens para reembolso

A Câmara de Lisboa garante que vai "monitorizar a evolução desta situação, em articulação com as entidades responsáveis pelo sistema, avaliando a necessidade de adotar medidas que minimizem os impactos na higiene urbana e no espaço público".As ruas de Lisboa, em especial onde há locais de diversão noturna e com mais turistas, estão a ressentir-se com a entrada em vigor do sistema Volta, de devolução de embalagens contra uma remuneração de dez cêntimos por unidade.com esta situação.Ouvida pela rádio pública, Fabiana Pavel do Movimento Morar em Lisboa diz que estas pessoas "mexem nos caixotes e muitas vezes o lixo fica depois no chão. O que numa área que é já um problema, fica ainda mais problemática".Esta também moradora no Bairro Alto, diz acreditar que quem vai mexer nos contentores e sacos do lixo "não são apenas pessoas em situação de sem abrigo, mas também pessoas em condições económicas menos favoráveis".

Numa nota escrita, a Câmara Municipal de Lisboa diz estar ciente desta situação, a qual tem vindo a acompanhar com atenção: "Em alguns casos, contentores e papeleiras são remexidos ou mesmo despejados na via pública por pessoas que procuram embalagens abrangidas pelo sistema Volta, com o objetivo de obter o respetivo reembolso".





Segundo a autarquia o "Sistema de Depósito e Reembolso representa um instrumento importante para aumentar a recolha e a reciclagem de embalagens, contribuindo para os objetivos de sustentabilidade ambiental. Trata-se, porém, de uma medida ainda numa fase inicial de implementação, em que é expectável existir um período de adaptação por parte da população e dos diferentes intervenientes. A CML continuará a monitorizar a evolução desta situação, em articulação com as entidades responsáveis pelo sistema, avaliando a necessidade de adotar medidas que minimizem os impactos na higiene urbana e no espaço público. O objetivo é garantir que os benefícios ambientais do sistema não sejam comprometidos por efeitos indesejados na limpeza e na qualidade do espaço público" é o que se pode ler nesta resposta escrita da Câmara Municipal de Lisboa, enviada à rádio pública.