Localizado o corpo do segundo trabalhador da pedreira de Borba

23 Nov, 2018, 11:02 / atualizado em 23 Nov, 2018, 11:17

O corpo foi localizado pelas equipas cinotécnicas. Mas, ainda não foi possível chegar ao local exato onde se encontra.







As operações para a retirada do corpo devem ficar concluídas esta sexta-feira. O corpo do trabalhador chegou a estar visível logo a seguir à derrocada na segunda-feira, mas com as derrocadas secundárias que aconteceram nos dias seguintes, ficou inacessível.

Apesar do reforço dos meios no terreno ainda não foram encontradas as duas viaturas ligeiras.







Esta sexta-feira, as condições apontam para que já seja possível utilizar o sondar da Marinha que está no local. A utilização do sonar na pedreira é uma operação inédita.



Durante o dia de ontem ocorreram vários deslizamentos de terra, o que dificultou o trabalho às equipas de resgate.



Mais bombas reforçam drenagem de água



Uma terceira motobomba está hoje a ser instalada para reforçar a drenagem de água da pedreira atingida pelo deslizamento de terras e colapso do troço da estrada entre Borba a Vila Viçosa, segundo fontes da Proteção Civil.



De acordo com as mesmas fontes, com a instalação da terceira motobomba deverá ser possível retirar 500 mil litros de água por hora.



Durante a noite continuou a ser feita a drenagem com as duas motobombas já a funcionar, estando a água a ser encaminhada para uma ribeira situada na zona.



Segundo o comandante distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Évora, José Ribeiro, a operação de drenagem "está a correr dentro daquilo que era estimado", mas o volume de água dentro dos poços da pedreira é muito grande.













Na passada terça-feira já tinha sido retirado o corpo do outro trabalhador que estava na retroescavadora.