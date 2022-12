Lojas inundadas. Mau tempo faz estragos em Faro

Há três distritos do sul do país com aviso amarelo da meteorologia: Faro, Beja e Setúbal. A meteorologia prevê precipitação, vento e trovoada. Faro é precisamente o distrito onde se espera uma situação mais complicada.





Por causas destas previsões, a Proteção Civil emitiu um aviso à população, válido até final do dia.



A estrutura alerta para a possibilidade de inundações em zonas urbanas, cheias e deslizamento de terras. Por causas destas previsões, a Proteção Civil emitiu um aviso à população, válido até final do dia.