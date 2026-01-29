País
Luís Montenegro. Governo está em contacto com Comissão Europeia
O primeiro-ministro revelou esta tarde que o Governo já está em contacto com Comissão Europeia "para perspetivar formas de financiamento para ajudarmos, as pessoas, as famílias, as empresas".
Luís Montenegro acrescentou que estão a ser mobilizados todos os meios da Proteção Civil que terão de continuar a apoiar as regiões afetadas "nos próximos dias", "porque vamos continuar a ter chuva, a ter vento".O primeiro-ministro promete fazer todo o possível para tentar antecipar "cheias e inundações" nos "concelhos tradicionalmente expostos a esse fenómeno", para suavizar "impactos", lembrando o exemplo do que já está a ser feito em Coimbra.
"Compreendo perfeitamente o grito de alerta dos responsáveis pelas populações, em particular dos autarcas" perante a situação "desafiante" e "complexo" de "não ter comunicações, energia elétrica e em muitos casos não ter abastecimento de água", acrescentou o primeiro-ministro.
"Estamos a por todas as nossas forças no terreno" para socorrer as populações, garantiu, lembrando que "não é fácil", porque "não conseguimos estar em simultâneo em todos os sítios".
"É um trabalho que está em curso", referiu, quando já antes tinha garantido que "está em marcha todo o apoio". O primeiro-ministro visitou diversos locais em Coimbra severamente afetados pela intempérie de quarta-feira.
Montenegro refere que os efeitos do impacto serão "muito vultuosos, mais do que era expectável no início", mas considera os obstáculos uma "outra prova de superação", apelando à cooperação de todos.
"Há sempre falhas que podem e devem ser corrigidas" referiu ainda, ao lado da autarca de Coimbra, Ana Abrunhosa.
Luis Montenegro agradeceu ainda o esforço "incansável" e "de grande solidariedade", de quem está a socorrer as vítimas da tempestade Kristin.
"A ajuda chegou desde a primeira hora, aliás até antes" do eventos, garantiu também, recusando falhas de antecipação no dispositivo de socorro.
Montenegro defendeu a mobilização de meios e pessoas em antecipação à tempestade. "Fizemos o que era possível ser feito".
