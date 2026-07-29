Luís Neves defende-se. "Estou empoderado, muito motivado" e "sinto-me muito apoiado"

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Em conferência de imprensa, Luís Neves afirmou "tomei decisões difíceis e assumi, sempre, as minhas responsabilidades. Nunca me escondi"



"Nunca tive medo, não era de agora", frisou, lembrando "três décadas" de serviço ao combate ao crime.



"Associaram o meu nome ao tráfico de droga", lembrou ainda. "São acusações de extrema gravidade, que atingem a minha honra", acrescentou.





No encerramento da conferência de imprensa, o ministro afirmou que nunca apresentou quaquer pedido de demissão e que se sente "legitimado" para continuar no cargo. "Estou empoderado, muito motivado" para continuar a trabalhar, disse, acrescentando que se sente "muito apoiado", não só pelo primeiro-ministro como por quem lhe tem enviado mensagens de apoio.





A declaração do MAI na íntegra





No centro da polémica está uma empresa contratada para remodelar uma casa de Luís Neves em Odemira, que tinha sido anteriormente responsável por obras na Polícia Judiciária quando Luís Neves era diretor nacional.





O ministro afirmou que a família fez "pequenas remodelações", durante "não mais de 10 fins-de-semana, a maior parte das vezes com a minha própria mão-de-obra e do meu filho". "Falamos de pequenas remodelações no interior de casas já existentes", sem nunca alterar a integridade estrutural do edifício "nem aumentar a área original".





"Fiz no interior dessa propriedade o que milhões de outros portugueses fazem regularmanet com regularidade"





Luís Neves disse ainda que outras parte divididas em partilhas foram sendo adquiridas "nos termos das minhas posses e com o meu trabalho".





Todas as operações, referentes a duas pareclas, se realizaram "a preços de mercado", garantiu Luís Neves, "nenhuma a preço de saldo como maldosamente se insinuou".





O ministro acrescentou que para isso fez um empréstimo à banca, que pode ser "verificado na minha declaração entregue à entidade para atransparência, e é bom que a vejam porque ninguém lá foi ver".





"Tinha uma hipoteca de 90.000 euros na minha casa de família que é hoje, para adquirir estes imóveis, de 315.000 euros", revelou. "Está na declaração".





"O meu único rendimento foi e é, do meu trabalho e da minha mulher, as obras ocorreram apenas numa propriedade e não em várias", afirmou, tendo as obras "começado em novembro de 2024".

Caso do atrelado foi "um ato de gestão" que voltaria a adotar

Além do caso das obras, a 17 de julho, a PJ anunciou a abertura de um inquérito sobre um atrelado apreendido num processo de tráfico de droga que foi encontrado atracado a um camião da empresa em causa, contratada para as obras.





Sobre o caso, Luís Neves garantiu que "não foi desviado qualquer bem", congratulando-se com o facto das acusações estarem a ser alvo de inquértio criminal.





"É nessa sede que os factos serão integralmente apurados", referiu, garantindo a colaboração "integral" com os investigadores, "com tudo o que me venha a ser, eventualmente, solicitado".





"Posso desde já afirmar, de forma absolutamente inequívoca. Nunca foi desviado qualquer bem. Não foi comprometida qualquer prova, não foi beneficiado quem quer que fosse e não há aqui qualquer ligação ao tráfico de droga", garantiu o responsável pela Administração Interna.





"Concordei com uma forma de armazenamento que me foi apresentada que me foi apresentada por um alto quadro da Polícia Judiciária, cuja competência e integridade mereciam então, e contiunuam a merecer, a minha total confiança", acrescentou o ministro.





Aos jornalistas, o MAI referiu que o atrelado usado para armazenar material sensível teria de sair das instalações da Autoridade Marítima.



O diretor financeiro, segundo Luís Neves, comentou o caso com o construtor de Barcelos, uma vez que estava numa fiscalização de obra com o dono da construtora, a Construbarcelos: "Esta pessoa ofereceu-se para os guardar [o atrelado e os bidões]". O então diretor nacional da PJ aceitou a proposta do diretor financeiro e "o Estado deixou de pagar uma renda".



"Não houve qualquer pagamento pelo transporte, pelo acondicionamento, pela guarda do material em questão", assegurou.





A aceitação da forma de armazenamento foi, contudo, "uma decisão minha e não dele", frisou, afirmando que "não havia outra opção e que essa foi a solução "adequada" face às circunstâncias. "Voltaria hoje a tomar" a decisão, defendeu, referindo que esta "foi um puro ato de boa gestão".





"Pediam 150.000 euros para destruir esta informação", revelou, acrescentando que, devido à falta de verbas, era necessário "tempo para baixar o preço desta ação".





A opção de armazenamento em armazém também iria demorar "meses" devido ao processo burocrático, defendeu, acrescentando que "esta foi uma decisão que poupou ao estado muito dinheiro" e "sempre em segurança".





Luís Neves defendeu ainda que "as insinuações [sobre o caso do atrelado] ultrapassaram todos os limites da decência", considerando que estão em causa "acusações de extrema gravidade.



"A verdade é forte, é empre forte", afirmou.



O primeiro-ministro disse que mantém a confiança em Luís Neves e deixou elogios ao seu trabalho. “Estou muito tranquilo e muito confiante no trabalho do ministro da Administração Interna”, disse Luís Montenegro na terça-feira.