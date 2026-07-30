Luís Neves diz que desconhecia obrigação de declaração de rendimentos

A lei é clara: quem tem de entregar uma declaração de rendimentos deve fazê-lo quando assume uma nova função, quando é reconduzido no cargo e quando sai de funções.



Quer isto dizer que Luís Neves estava obrigado a entregar várias declarações, a primeira logo em 2018, quando tomou posse, e a última em 2026, assim que deixou a Polícia Judiciária para se juntar ao Governo.



O antigo diretor nacional da Polícia Judiciária, Almeida Rodrigues, confirmou que fez o que a lei manda quando estava no cargo.



Já Luís Neves, agora ministro da Administração Interna, diz que desconhecia esta obrigação e explica que o primeiro pedido para o envio das declarações por parte da Entidade para a Transparência chegou apenas em maio de 2025.



O governante diz que nada foi enviado na altura por entender que estavam em causa questões de segurança com a partilha de moradas. Foi emitido até um parecer que acabou por não ser acolhido pela entidade.



Luís neves diz que todas as declarações já foram entregues, mesmo as do início.