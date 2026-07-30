País
Luís Neves diz que desconhecia obrigação de declaração de rendimentos
Luís Neves invoca o desconhecimento da lei para a não entrega da declaração de rendimentos na Entidade da Transparência em 2018. Diz que o pedido do Tribunal Constitucional só chegou em 2025.
Quer isto dizer que Luís Neves estava obrigado a entregar várias declarações, a primeira logo em 2018, quando tomou posse, e a última em 2026, assim que deixou a Polícia Judiciária para se juntar ao Governo.
O antigo diretor nacional da Polícia Judiciária, Almeida Rodrigues, confirmou que fez o que a lei manda quando estava no cargo.
Já Luís Neves, agora ministro da Administração Interna, diz que desconhecia esta obrigação e explica que o primeiro pedido para o envio das declarações por parte da Entidade para a Transparência chegou apenas em maio de 2025.
O governante diz que nada foi enviado na altura por entender que estavam em causa questões de segurança com a partilha de moradas. Foi emitido até um parecer que acabou por não ser acolhido pela entidade.
Luís neves diz que todas as declarações já foram entregues, mesmo as do início.