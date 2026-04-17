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Luís Neves manifesta repúdio por ataque contra agente em esquadra da PSP

Luís Neves manifesta repúdio por ataque contra agente em esquadra da PSP

Um agente da PSP foi esfaqueado esta sexta-feira no interior da esquadra de Marrazes, concelho de Leiria. Está em observação no Hospital de Leiria.

Lusa /
Foto: António Antunes - RTP

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O ministro da Administração Interna, Luís Neves, manifestou "firme repúdio" pelo ataque sofrido pelo agente da esquadra em Leiria, considerando-o inaceitável e um ataque também contra o Estado de direito democrático.

Em nota hoje enviada, o ministro manifestou "firme repúdio pelo violento ataque ocorrido hoje na Esquadra da PSP dos Marrazes, em Leiria, contra um agente no exercício das suas funções", classificando-o como "um ato de particular gravidade, que atenta não apenas contra um profissional das forças de segurança, mas contra o próprio Estado de direito democrático".

"O Governo reafirma que qualquer ato de violência contra elementos das forças de segurança é inaceitável e será tratado com toda a firmeza, confiando na ação das autoridades judiciárias para o apuramento dos factos e responsabilização dos envolvidos", lê-se na nota.

Luís Neves manifestou solidariedade para com o agente vítima do ataque, "desejando-lhe rápidas melhoras" e indicando que acompanha a evolução do seu estado de saúde, reconhecendo ainda "a pronta atuação dos meios policiais, que permitiu a rápida detenção do suspeito".

"O ministro da Administração Interna reitera a sua confiança na PSP e em todas as forças de segurança, sublinhando que o Estado estará sempre ao lado de quem serve Portugal e protege os portugueses", conclui a nota.

Um agente da PSP, de 57 anos, foi hoje esfaqueado no interior da esquadra de Marrazes, no concelho de Leiria, e está em observação no Hospital de Leiria embora o seu estado não seja considerado grave, confirmou à agência Lusa fonte do comando distrital.

A mesma fonte detalhou que o polícia foi agredido por um jovem de 19 anos com vários golpes de uma arma branca, cerca das 11:00, desconhecendo-se, para já, as motivações do ataque.

O agente sofreu vários golpes em diversas zonas do corpo, inclusive no pescoço.

O agressor foi detido já no exterior da esquadra de Marrazes por outros agentes. O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.
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