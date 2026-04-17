Luís Neves manifesta repúdio por ataque contra agente em esquadra da PSP





O agressor foi detido já no exterior da esquadra de Marrazes por outros agentes. O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, manifestou "firme repúdio" pelo ataque sofrido pelo agente da esquadra em Leiria, considerando-o inaceitável e um ataque também contra o Estado de direito democrático.Em nota hoje enviada, o ministro manifestou "firme repúdio pelo violento ataque ocorrido hoje na Esquadra da PSP dos Marrazes, em Leiria, contra um agente no exercício das suas funções", classificando-o como "um ato de particular gravidade, que atenta não apenas contra um profissional das forças de segurança, mas contra o próprio Estado de direito democrático"."O Governo reafirma que qualquer ato de violência contra elementos das forças de segurança é inaceitável e será tratado com toda a firmeza, confiando na ação das autoridades judiciárias para o apuramento dos factos e responsabilização dos envolvidos", lê-se na nota.Luís Neves manifestou solidariedade para com o agente vítima do ataque, "desejando-lhe rápidas melhoras" e indicando que acompanha a evolução do seu estado de saúde, reconhecendo ainda "a pronta atuação dos meios policiais, que permitiu a rápida detenção do suspeito"."O ministro da Administração Interna reitera a sua confiança na PSP e em todas as forças de segurança, sublinhando que o Estado estará sempre ao lado de quem serve Portugal e protege os portugueses", conclui a nota.Um agente da PSP, de 57 anos, foi hoje esfaqueado no interior da esquadra de Marrazes, no concelho de Leiria, e está em observação no Hospital de Leiria embora o seu estado não seja considerado grave, confirmou à agência Lusa fonte do comando distrital.A mesma fonte detalhou que o polícia foi agredido por um jovem de 19 anos com vários golpes de uma arma branca, cerca das 11:00, desconhecendo-se, para já, as motivações do ataque.O agente sofreu vários golpes em diversas zonas do corpo, inclusive no pescoço.