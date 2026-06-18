Luísa Neto é recandidata a provedora de Justiça

A RTP apurou que os dois partidos querem que a votação decorra a 3 de julho.

o nome de Luísa Neto, atual presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Administração (INA), voltou a reunir o acordo do PSD, tal como tinha sido prometido pelo líder parlamentar dos sociais-democratas, Hugo Soares, após a votação falhada no Parlamento no dia 12 de junho.



Nessa votação, Luís Neto obteve 131 votos favoráveis, 58 brancos e 18 nulos, num total de 207 deputados que votaram, ficando a 7 votos da eleição.



Em 12 de abril, numa primeira eleição falhada, o antigo secretário de Estado socialista Tiago Antunes, proposto pelo PS para provedor de Justiça, alcançou um resultado inferior a dois terços, tendo apenas 104 votos favoráveis num total de 230 deputados.

