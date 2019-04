Partilhar o artigo Madeira. 12 feridos vão ser transferidos no sábado para a Alemanha Imprimir o artigo Madeira. 12 feridos vão ser transferidos no sábado para a Alemanha Enviar por email o artigo Madeira. 12 feridos vão ser transferidos no sábado para a Alemanha Aumentar a fonte do artigo Madeira. 12 feridos vão ser transferidos no sábado para a Alemanha Diminuir a fonte do artigo Madeira. 12 feridos vão ser transferidos no sábado para a Alemanha Ouvir o artigo Madeira. 12 feridos vão ser transferidos no sábado para a Alemanha