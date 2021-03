Madeira afetada por novo apagão geral devido ao mau tempo

A Empresa Eletricidade da Madeira está a tentar repor a energia, que falhou cerca das 07:00 da manhã, devido à trovoada e às descargas elétricas persistentes durante a madrugada, indicou à agência Lusa fonte do Governo Regional da Madeira.

A intensidade da tempestade desativou o sistema na Central Elétrica da Vitória, localizada no Funchal e provocou um apagão geral.

A mesma fonte disse que não há outras ocorrências significativas.

No Funchal, um dos concelhos mais afetados pelo temporal, os Bombeiros Sapadores indicaram que estão envolvidos em diversas ações de socorro e limpeza, relacionadas com inundações e queda de muros.

O arquipélago da Madeira continua hoje sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) até às 12:00, com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada.

Com exceção do aviso meteorológico amarelo para Porto Santo, devido a risco de trovoada até as 12:00 e de aguaceiros até às 15:00, por vezes fortes, o resto do arquipélago está hoje sob aviso laranja do IPMA até as 12:00, devido a chuva e trovoada, um nível de alerta acima do amarelo, e às 15:00 todo o arquipélago regressa a aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros fortes e trovoada.

DC (VP) // VM