O presidente do Governo da Madeira. Miguel Albuquerque, é suspeito de corrupção em três inquéritos e, ao fim de um dia de intensas buscas, acabou por ser constituído arguido, ao mesmo tempo que se diz inocente.

As buscas da Polícia Judiciária na presidência do Governo da Madeira, no Funchal, duraram mais de dez horas tendo terminado cerca das 20h, como referiu a repórter da RTP, Carla Andrade.