Madeira. Vítimas e famílias participam em cerimónia de homenagem

Lusa19 Abr, 2019, 16:55 | País

A cerimónia, marcada para as 16:00, decorre à porta fechada, e deverá durar 45 minutos.

As vítimas alemãs, algumas com marcas do acidente no corpo e na cara, chegaram à igreja pouco antes da cerimónia chegar, e não quiseram falar aos jornalistas.

Também Marcelo Rebelo de Sousa chegou pouco tempo antes da cerimónia começar, e foi recebido pela líder daquela igreja, Ilse Berardo.

A responsável agradeceu a presença do chefe de Estado português em nome dos "sobreviventes e dos familiares dos mortos".

"Recebo o senhor Presidente da República portuguesa com todo o amor, com a afeição cristã, como irmão em Cristo", disse Ilse Berardo a Marcelo Rebelo de Sousa na sua chegada ao local, que respondeu "bem haja, bem haja".

Um total de 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas alemães, no Caniço, concelho de Santa Cruz, na quarta-feira à tarde.

As vítimas mortais, 11 homens e 18 mulheres, são todas de nacionalidade alemã.

No hospital, continuam internadas 16 pessoas, entre as quais dois portugueses - a guia e o motorista do autocarro.