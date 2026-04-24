Magistrados do Ministério Público estão em greve

Os procuradores consideram que vão acumular demasiadas funções, o que pode levar a uma menor especialização dos magistrados.



Denunciam ainda a falta de recursos humanos no Ministério Público, uma dificuldade estrutural, e dizem estar sobrecarregados de trabalho. Uma situação insustentável, no entender do sindicato



Estão assegurados os serviços mínimos durante esta greve para os processos urgentes - casos com menores de idade ou pessoas detidas, por exemplo.



De resto, a paralisação dos procuradores pode adiar julgamentos e cancelar diligências.



