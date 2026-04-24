País
Magistrados do Ministério Público estão em greve
A greve nacional que foi convocada pelo sindicato dos Magistrados do Ministério Público e pode afetar o funcionamento dos tribunais por todo o país.
Os procuradores consideram que vão acumular demasiadas funções, o que pode levar a uma menor especialização dos magistrados.
Denunciam ainda a falta de recursos humanos no Ministério Público, uma dificuldade estrutural, e dizem estar sobrecarregados de trabalho. Uma situação insustentável, no entender do sindicato
Estão assegurados os serviços mínimos durante esta greve para os processos urgentes - casos com menores de idade ou pessoas detidas, por exemplo.
De resto, a paralisação dos procuradores pode adiar julgamentos e cancelar diligências.
Denunciam ainda a falta de recursos humanos no Ministério Público, uma dificuldade estrutural, e dizem estar sobrecarregados de trabalho. Uma situação insustentável, no entender do sindicato
Estão assegurados os serviços mínimos durante esta greve para os processos urgentes - casos com menores de idade ou pessoas detidas, por exemplo.
De resto, a paralisação dos procuradores pode adiar julgamentos e cancelar diligências.