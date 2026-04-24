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Magistrados do Ministério Público estão em greve

Magistrados do Ministério Público estão em greve

A greve nacional que foi convocada pelo sindicato dos Magistrados do Ministério Público e pode afetar o funcionamento dos tribunais por todo o país.

RTP /
Foto: Filipe Silva - RTP

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Os procuradores consideram que vão acumular demasiadas funções, o que pode levar a uma menor especialização dos magistrados.

Denunciam ainda a falta de recursos humanos no Ministério Público, uma dificuldade estrutural, e dizem estar sobrecarregados de trabalho. Uma situação insustentável, no entender do sindicato

Estão assegurados os serviços mínimos durante esta greve para os processos urgentes - casos com menores de idade ou pessoas detidas, por exemplo.

De resto, a paralisação dos procuradores pode adiar julgamentos e cancelar diligências.

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