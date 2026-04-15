MAI anuncia que Brigada de Trânsito da GNR vai voltar às estradas

(em atualização)



O ministro da Administração Interna anunciou esta quarta-feira a criação de uma reorganização de uma unidade de trânsito que vai patrulhar o país de norte a sul.







O ministério da Administração Interna já tinha anunciado que haveria medidas estruturais a tomar, na sequência da Operação Páscoa, em que foram registados 20 mortos, quatro vezes mais do que na operação do ano passado.