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MAI anuncia que Brigada de Trânsito da GNR vai voltar às estradas

MAI anuncia que Brigada de Trânsito da GNR vai voltar às estradas

Luís Neves apresenta medidas de combate à sinistralidade.

RTP /
Foto: PSP - DR

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(em atualização)

O ministro da Administração Interna anunciou esta quarta-feira a criação de uma reorganização de uma unidade de trânsito que vai patrulhar o país de norte a sul.

O ministério da Administração Interna já tinha anunciado que haveria medidas estruturais a tomar, na sequência da Operação Páscoa, em que foram registados 20 mortos, quatro vezes mais do que na operação do ano passado. 

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