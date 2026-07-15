País
MAI entregou lista de faturas relacionadas com obras na casa do Alentejo ao jornal Observador
A Alcampos, empresa da mulher de Luís Neves, recebeu faturas emitidas por 13 empresas diferentes no valor de 23 mil euros.
O ministro da Administração Interna entregou a lista detalhada de 108 faturas relacionadas com as obras da casa do Alentejo ao jornal Observador.
A empresa Alcampos, da mulher de Luís Neves, recebeu faturas emitidas por 13 empresas diferentes.
O valor total faturado à empresa em nome da mulher de Luís Neves ascendeu a 23 mil euros.
A Construbarcelos, do construtor João Carvalho, é a empresa com o valor mais alto faturado: cinco mil euros através da emissão de duas faturas datadas de 11 e 20 de fevereiro de 2025.
Para além disso há faturas de compras de materiais de construção a outras empresas e mobiliário.
As mais de 100 faturas foram passadas entre 7 de fevereiro de 2024 e 26 de junho de 2026.
A empresa Alcampos, da mulher de Luís Neves, recebeu faturas emitidas por 13 empresas diferentes.
O valor total faturado à empresa em nome da mulher de Luís Neves ascendeu a 23 mil euros.
A Construbarcelos, do construtor João Carvalho, é a empresa com o valor mais alto faturado: cinco mil euros através da emissão de duas faturas datadas de 11 e 20 de fevereiro de 2025.
Para além disso há faturas de compras de materiais de construção a outras empresas e mobiliário.
As mais de 100 faturas foram passadas entre 7 de fevereiro de 2024 e 26 de junho de 2026.