MAI garante que Portugal é um país seguro e com "fronteiras reguladas"

Numa intervenção no início do plenário, que foi proposto pelo Chega na sequência do ataque no Centro Ismaili, em Lisboa, que provocou duas mortes,"Neste momento entram mensalmente no nosso país milhares de imigrantes atraídos por falsas promessas de trabalho e de boas condições de vida sem qualquer tipo de controlo efetivo" e "muitos deles vindos de zonas de conflito" onde podiam ser "vítimas ou agressores", afirmou o deputado na abertura do debate parlamentar requerido pelo Chega sobre "imigração e segurança".

Segundo José Luís Carneiro, em 2013 houve 368.452 participações de crimes e em 2022 343.845. Ou seja, menos 24.607 crimes.

“Portanto, se o deputado André Ventura afirmou em 2013 que Portugal era seguro, tendo na altura mais 7% de crimes gerais e mais 52% de crimes graves e violentos participados, não vemos como é que hoje pode dizer o seu contrário”, declarou.

“Isto é a bandalheira total e absoluta”

Por sua vez, André Ventura acusou o ministro de “conversa fiada” e disse que, na altura em que fez as primeiras declarações sobre o ataque ao centro ismaelita, José Luís Carneiro “não fazia ideia de quem era” o suspeito.

José Luís Carneiro deixou ainda um conselho ao partido de André Ventura: “Aconselho os senhores e senhoras deputadas do Chega a lerem mais Eça de Queirós e menos Steve Bannon. Com isso vão qualificar o discurso e elevar o vosso humanismo”.







A Polícia Judiciária prossegue a investigação sobre o ataque no centro ismaelita. A PJ já descartou a hipótese de terrorismo e de motivações religiosas.