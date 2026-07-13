País
MAI rejeita favorecimentos em contratos da PJ
O ministro da Administração Interna garante que não existiram favorecimentos nos contratos que a Policia Judiciária fez com o empreiteiro amigo de Luís Neves
O ministro que deu várias entrevistas ontem sobre o assunto e garante que a maioria dos contratos com PJ aconteceram antes da relação pessoal com empreiteiro.
Recordo que o jornal Nascer do Sol dá conta de que o ministro contratou, a título pessoal, um empreiteiro que fez várias obras ao serviço da Polícia Judiciária quando Luís Neves era Diretor Nacional da PJ.
A polémica está relacionada com uma casa em Odemira, que Luís Neves comprou há dois anos e onde o empreiteiro terá sido convidado a fazer pequenas obras sem que tivesse existido qualquer contrato.
Terão sido pagos 5000 € para pequenas despesas e fundo de maneio. Na CNN, Luís Neves diz que revelará as faturas se entender que é necessário e frisa que não favoreceu ninguém:
Recordo que o jornal Nascer do Sol dá conta de que o ministro contratou, a título pessoal, um empreiteiro que fez várias obras ao serviço da Polícia Judiciária quando Luís Neves era Diretor Nacional da PJ.
A polémica está relacionada com uma casa em Odemira, que Luís Neves comprou há dois anos e onde o empreiteiro terá sido convidado a fazer pequenas obras sem que tivesse existido qualquer contrato.
Terão sido pagos 5000 € para pequenas despesas e fundo de maneio. Na CNN, Luís Neves diz que revelará as faturas se entender que é necessário e frisa que não favoreceu ninguém: