MAI rejeita favorecimentos em contratos da PJ

O ministro que deu várias entrevistas ontem sobre o assunto e garante que a maioria dos contratos com PJ aconteceram antes da relação pessoal com empreiteiro.Recordo que o jornal Nascer do Sol dá conta de que o ministro contratou, a título pessoal, um empreiteiro que fez várias obras ao serviço da Polícia Judiciária quando Luís Neves era Diretor Nacional da PJ.A polémica está relacionada com uma casa em Odemira, que Luís Neves comprou há dois anos e onde o empreiteiro terá sido convidado a fazer pequenas obras sem que tivesse existido qualquer contrato.Terão sido pagos 5000 € para pequenas despesas e fundo de maneio. Na CNN, Luís Neves diz que revelará as faturas se entender que é necessário e frisa que não favoreceu ninguém: