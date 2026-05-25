MAI rejeita ilegalidades na gestão do SIRESP durante presidência de Paulo Viegas Nunes

O MAI recorda que o SIRESP foi alvo de uma auditoria que visou o período de 2022 a 2024, tendo resultado numa denúncia apresentada por um ex-vogal.





"As conclusões são públicas (dezembro de 2024) e não apontaram ilegalidades. As desconformidades de procedimentos identificadas foram integralmente corrigidas, conforme é referido no relatório", refere o Ministério da Administração Interna.

Em causa está a notícia da demissão do secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna, António Pombeiro, que apontou “graves irregularidades no SIRESP” durante a presidência do general do Exército Paulo Viegas Nunes, que voltou a ser eleito para o cargo, que tinha ocupado entre 2022 e 2024.





O MAI sustentou também que "não existe qualquer impedimento, reserva institucional ou decisão que coloque em causa a idoneidade" de general do Exército Paulo Viegas Nunes para o exercício das funções.



Na nota, o MAI destaca as qualidades de Paulo Viegas Nunes, avançando que tem "um percurso amplamente reconhecido nas áreas das comunicações, sistemas de informação, cibersegurança e ciberdefesa".



"Ao longo da sua carreira, afirmou-se pelo sentido de serviço público, equilíbrio, competência técnica e capacidade de liderança em funções de elevada responsabilidade nacional e internacional", refere.





O MAI sublinha ainda que "a sua indigitação para a presidência da SIRESP S.A. seguiu todos os procedimentos legais e institucionais aplicáveis, incluindo a apreciação da CReSAP e a aprovação em Assembleia Geral da sociedade, presidida pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças".







O líder do PS também saiu hoje em defesa de Paulo Viegas Nunes. José Luís Carneiro garante que Viegas Nunes é um servidor do Estado e faz votos de que não seja prejudicado por isso.



Os esclarecimentos foram dados esta tarde pelo Ministério liderado por Luís Neves.No domingo, o líder do Chega anunciou o pedido de audição parlamentar urgente do ministro da Administração Interna, do secretário-geral adjunto demissionário António Pombeiro e do general Paulo Viegas Nunes, questionando a "integridade" desta escolha para o SIRESP.A Iniciativa Liberal também quer ouvir com urgência o ministro da Administração Interna no Parlamento sobre o SIRESP.