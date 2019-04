Maioria dos bombeiros de Lourosa vão recusar serviço em protesto contra direção

Foto: BVLousada@facebook/DR

Em causa está um protesto contra a direção dos bombeiros de Lourosa. O pedido de suspensão do serviço já foi aprovado pelo comando interino da corporação e tem efeitos práticos a partir da meia-noite de segunda-feira.



O bombeiro Amaro Fontes, é o porta-voz deste grupo de descontentes, e em declarações à Antena1 garante que o protesto só termina com a saída da direção



Dizem que partir dessa altura, o quartel contará apenas com 16 bombeiros profissionais e quatro funcionários não-operacionais para atender às ocorrências de um território com um mínimo de 11 freguesias.