Maioria dos portugueses tem 22 euros na carteira

Um estudo da Mastercard divulgado hoje conclui que 90% dos portugueses anda com 22 euros na carteira.



Andamos sempre com dinheiro no bolso, mas as notas são poucas e pequenas. Um estudo da Mastercard revela ainda que se utiliza o cartão bancário com o qual 55% dos portugueses levantam em média até 20 euros.



Os dados fazem parte do estudo "Quanto dinheiro trazem os portugueses na carteira", realizado durante o mês de fevereiro de 2019, através de 500 entrevistas junto de uma amostra estruturada de acordo com o perfil da população portuguesa (sexo, idade e região), com idades entre 18 e 55 anos, tendo o questionário sido aplicado online, resultando num maior peso de habilitações superiores e de rendimentos líquidos mensais mais elevados.



Este estudo, que é inédito em Portugal, revela, ainda, que os homens, em média, andam com mais 6 euros na carteira (25,5€), do que as mulheres (19,6€).







Pormenores aqui desenvolvidos pela jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.