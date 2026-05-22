Mais de 100 mil doentes com pulseira amarela abandonam urgências antes de ter alta

Os elevados tempos de espera explicam o fenómeno. A pulseira amarela é atribuída a casos urgentes que deviam ser observados em 60 minutos mas em muitos casos é ultrapassado o tempo recomendado.Segundo os dados avançados pelo Expresso, os hospitais com maior taxa de abandono são da região de Lisboa e Vale do Tejo com destaque para o Amadora-Sintra. Só aqui registaram-se mais de 7200 casos, um aumento de 13% e quatro vezes a média nacional.Nos primeiros quatro meses deste ano foram mais de 1600 os utentes do hospital Fernando da Fonseca com pulseira amarela que optaram por sair antes da alta.