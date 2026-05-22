País
Mais de 100 mil doentes com pulseira amarela abandonam urgências antes de ter alta
No ano passado, 108 mil doentes triados com pulseira amarela abandonaram as urgências antes de terem alta. Representam 4% do total de 2,8 milhões de episódios.
Os elevados tempos de espera explicam o fenómeno. A pulseira amarela é atribuída a casos urgentes que deviam ser observados em 60 minutos mas em muitos casos é ultrapassado o tempo recomendado.
Segundo os dados avançados pelo Expresso, os hospitais com maior taxa de abandono são da região de Lisboa e Vale do Tejo com destaque para o Amadora-Sintra. Só aqui registaram-se mais de 7200 casos, um aumento de 13% e quatro vezes a média nacional.
Nos primeiros quatro meses deste ano foram mais de 1600 os utentes do hospital Fernando da Fonseca com pulseira amarela que optaram por sair antes da alta.
Segundo os dados avançados pelo Expresso, os hospitais com maior taxa de abandono são da região de Lisboa e Vale do Tejo com destaque para o Amadora-Sintra. Só aqui registaram-se mais de 7200 casos, um aumento de 13% e quatro vezes a média nacional.
Nos primeiros quatro meses deste ano foram mais de 1600 os utentes do hospital Fernando da Fonseca com pulseira amarela que optaram por sair antes da alta.