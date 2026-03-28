Mais de 100 operacionais combatem fogo no Parque Nacional da Peneda-Gerês

De acordo com as autoridades, citadas pela Lusa, o incêndio começou pelas 13h45 na freguesia de Vilar da Veiga, concelho de Terras de Bouro, no distrito de Braga. O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado garantiu não haver, para já, habitações em risco.



Depois das 18h00, as chamas estavam a ser combatidas por 103 operacionais apoiados por 30 meios terrestres e três meios aéreos, de acordo com o 'site' da Proteção Civil.



Para além dos Bombeiros Voluntários de Terras De Bouro, no local estão os Sapadores de Braga, uma Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, os Bombeiros Voluntários de Esposende, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), os Bombeiros Voluntários de Fão, Bombeiros Voluntários de Amares, os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e a Proteção Civil.



C/Lusa