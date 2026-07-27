País
Mais de 150 operacionais e cinco meios aéreos combatem fogo em Almeirim
Um incêndio que deflagrou hoje no concelho de Almeirim estava cerca das 15:30 a ser combatido por 156 operacionais com a ajuda de cinco meios aéreos e 46 viaturas, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.
O alerta foi dado às 13:04 na localidade de Paços Negros, na freguesia de Fazendas de Almeirim, no distrito de Santarém, numa zona de mato.
Segundo a Proteção Civil, todo o perímetro do incêndio continua ativo, sem ameaçar habitações ou obrigar ao corte de estradas.