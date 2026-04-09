Mais de 4.100 infrações por uso de telemóvel ao volante em três meses

A GNR alerta para o crescimento contínuo do número de infrações relacionadas com o uso indevido do telemóvel durante a condução e fala em "números preocupantes no que respeita ao manuseamento de dispositivos eletrónicos".

No primeiro trimestre deste ano, a GNR contabilizou 4.179 infrações, um número que para esta polícia é demonstrativo do incumprimento das normas de segurança que "continua a ser um desafio crítico para a segurança rodoviária", refere num comunicado.

Os dados estatísticos da GNR indicam que no ano de 2025 registou-se o valor mais alto dos últimos três anos, com um total de 18.631 infrações detetadas, o que representa um aumento de cerca de 8% face às 17.281 registadas em 2024.

Segundo a GNR, este cenário reflete-se numa tendência de crescimento em períodos específicos, sendo que a análise por períodos homólogos revela que o primeiro trimestre de 2025 foi o mais gravoso, com 5.612 infrações registadas entre janeiro e março.

Já este ano, continua a GNR, embora se registe uma descida de 25,5% no acumulado do trimestre face a 2025, merece "particular preocupação a tendência de subida verificada nos últimos meses, nomeadamente em março de 2026" quando se registou um aumento acentuado nas deteções, totalizando 1.688 infrações num único mês.

Este valor representa um crescimento de 16,5% face ao mês de fevereiro e uma subida considerada "alarmante" de 61,8% em relação ao início do ano, janeiro, "o que reforça a necessidade urgente de sensibilização para este comportamento de risco", refere a GNR.

Já numa análise ao território, os distritos do Porto e Lisboa apresentam o maior volume de infrações acumuladas.

O Porto registou 3.826 casos em 2024 e 3.522 em 2025, enquanto Lisboa registou 2.257 e 2.453 infrações nos respetivos anos.

Destaca-se ainda o distrito de Aveiro, que em 2025 ultrapassou as 1.700 infrações detetadas.

"Este comportamento de risco, que tem suscitado elevada preocupação, compromete gravemente a segurança de todos os utentes da via ao introduzir fatores de distração que anulam a atenção necessária ao volante", sublinha a GNR, acrescentando que continuará a desenvolver ações de fiscalização e de sensibilização direcionadas para esta vertente.

A GNR aproveita para recomendar o uso de Sistemas Mãos-Livres e lembrar que o uso de sistemas integrados no veículo ou auriculares de uma única orelha deve cumprir a lei.

"Evite chamadas prolongadas", é outra das recomendações.

Definir o destino no GPS e a sua lista de reprodução antes de iniciar a marcha, fazer pausas seguras, ou seja imobilizar o veículo num local seguro se for estritamente necessário realizar uma chamada ou ler uma mensagem e manter a atenção exclusivamente na via e nos restantes utentes são outras das recomendações.

c/ Lusa