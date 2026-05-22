Mais de 430 detidos por violência doméstica no primeiro trimestre pela PSP

Numa nota, a Polícia de Segurança Pública especifica que, entre janeiro e março, registou 3.725 ocorrências de violência doméstica, mais 104 do que em igual período de 2025, quando chegou a esta polícia 3.621 denúncias.

Deteve 433 pessoas durante aquele período, mais 31 do que nos mesmos meses de 2025, quando foram detidas 402 por violência doméstica.

A PSP indica também que, no primeiro trimestre, foram apreendidas 99 armas no contexto de ocorrências de violência doméstica, entre as quais 38 armas de fogo e 30 armas brancas.

No mesmo período, a polícia tomou medidas de proteção às vítimas de violência doméstica, nomeadamente 4.871 contactos periódicos com vítimas, 4.765 ações policiais de avaliação de risco, 3.450 reforços com orientações de proteção pessoal, 2.083 reforços com transmissão de informação sobre recursos de apoio e 1.163 propostas ao Ministério Público de aplicação de medidas de coação.

A PSP realizou sinalizou 987 crianças junto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).No âmbito do combate à violência doméstica e violência no namoro, a PSP desenvolveu também, entre janeiro e março, 952 ações de sensibilização e 67 ações de formação.

Desde 2006 que a PSP dispõe de uma estratégia específica para o combate à violência doméstica, assente no policiamento de proximidade, na investigação criminal e na proteção das vítimas.

Atualmente, esta resposta especializada conta com polícias de investigação criminal especializados neste matéria, bem como 251 polícias afetos às Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima (EPAV), 121 polícias das Equipas Mistas de Escola Segura e Apoio à Vítima (EMESAV), 31 Estruturas Especializadas de Atendimento Policial a Vítimas de Violência Doméstica (EAPVVD) e 121 polícias afetos a estas estruturas.

A PSP recorda que a violência doméstica é um crime público, podendo a denúncia ser efetuada pela própria vítima ou por qualquer cidadão numa esquadra ou através do endereço eletrónico violenciadomestica@psp.pt.

A polícia refere ainda que este crime pode assumir diversas formas --- física, psicológica, emocional, sexual, económica ou digital ---, sendo essencial a denúncia precoce para prevenir a escalada da violência.

c/Lusa