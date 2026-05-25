Mais de 500 crianças desapareceram em Portugal nos últimos cinco anos

Linha SOS Criança Desaparecida

A Linha SOS Criança Desaparecida – 116 000 é uma linha europeia gratuita, confidencial e disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, destinada a apoiar crianças desaparecidas e suas famílias.





#BlueForHope

"A nossa Casa Deve Ser um Lugar Seguro"

A campanha, publicada também nas redes sociais da PJ, destaca cinco sinais de alerta, nomeadamente a existência de mudanças repentinas de comportamento, ferimentos inexplicáveis, o facto de estar sempre na defensiva, revelar medo de ir para casa e dificuldade em contar o que se passa com ela.





"A nossa Casa Deve Ser um Lugar Seguro" (Home Should Be Safe) foi lançada, simultaneamente, em 20 países e em 14 idiomas: Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Checa, Estónia, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Lituânia, Polónia, Portugal, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos.