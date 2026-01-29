Mais de 5.400 ocorrências e 18.000 operacionais empenhados até às 22 horas

As regiões de Leiria e do Oeste foram as mais afetadas pelo mau tempo a nível de danos, num total de 5.463 ocorrências em Portugal continental entre as 00:00 e as 22:00 de hoje, indicou fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), num balanço à agência Lusa pelas 22:30.

A maioria das ocorrências está relacionada com queda de árvores (3.375) e queda de estruturas (1.138).

Nestas ocorrências, estiveram empenhados no total 18.112 operacionais, apoiados por 6.000 viaturas, acrescentou.

No balanço anterior, a ANEPC tinha reportado, até às 14:00, 4.183 ocorrências.

Nas últimas horas, a ANEPC não tinha registo de mais vítimas ou danos significativos, realçando que está a ser "efetuado todo o trabalho de limpeza e remoções", que se irá prolongar por quinta-feira.

"Têm sido registadas menos novas ocorrências [nas últimas horas], mas muitas ocorrências que carecem de ser resolvidas, como desobstruções de vias", realçou fonte da ANEPC.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causou cinco mortos e vários desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.