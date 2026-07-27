Mais de cem operacionais combatem fogo em Aveiro

O fogo deflagrou cerca das 15:30 numa zona florestal em Mamodeiro, no concelho de Aveiro, num local onde têm ocorrido outros focos nos últimos tempos, o que leva as autoridades a suspeitar de fogo posto.

"Anda ali alguém continuamente a fazer novas ignições", disse à Lusa o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, António Ribeiro.

O responsável disse não ter conhecimento de haver casas em risco, admitindo, porém, que as chamas poderão afetar a zona industrial de Mamodeiro.

Pelas 16:25, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet indicava que estavam 113 operacionais no terreno, apoiados por 30 meios terrestres e quatro meios aéreos.