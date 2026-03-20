Mais de metade dos alojamentos familiares anteriores a 1960 não sofreram obras de renovação para melhor eficiência energética

O custo financeiro é determinante para a não realização das renovações necessárias nos alojamentos. Os resultados dos Censos 2021 revelaram que cerca de 14% dos alojamentos familiares clássicos de residência habitual foram construídos antes de 1960, 65% entre 1961 e 2000 e os restantes 21% entre 2001 e 2021.

Mais de um quinto das famílias residentes em alojamentos construídos após 2015 (21,6%) beneficiaram de pelo menos uma medida de renovação com vista à melhoria da eficiência energética.





A condição de pobreza também se revela diferenciadora das condições habitacionais: em particular, a taxa de sobrecarga das despesas em habitação da população em risco de pobreza era mais de oito vezes a taxa observada na restante população: 24,4% e 2,9%, respetivamente.





Ainda assim, 90,1% dos agregados familiares em risco de pobreza revelavam estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o alojamento. As taxas de sobrelotação e de privação habitacional severa nas famílias com crianças eram cerca de quatro vezes às dos agregados sem crianças.





90% com carro a gasóleo ou gasolina

Em 2025, 72,7% dos agregados familiares indicavam separar sempre ou quase sempre embalagens de plástico como garrafas, garrafões ou os frascos do lixo doméstico geral.





Mais de 90% dos indivíduos pertencem a famílias cujo automóvel de uso particular mais recente é movido a gasóleo ou gasolina. Aos automóveis híbridos corresponde uma proporção ligeiramente superior à dos automóveis elétricos: 4,0% e 3,4% respetivamente.



