País
Mais de metade dos portugueses considera recorrer à Inteligência Artificial em vez de consultar médico
Quatro em cada dez mostra-se disposto a ceder o historial médico à Inteligência Artificial para melhorar o diagnóstico.
São conclusões de um relatório internacional promovido pelo grupo farmacêutico Stada, que analisa anualmente a perceção e o comportamento dos cidadãos europeus face a temas de saúde.
Portugal fica, ainda assim, na décima quinta posição entre os 20 países analisados.
Portugal fica, ainda assim, na décima quinta posição entre os 20 países analisados.