Mais de metade dos portugueses considera recorrer à Inteligência Artificial em vez de consultar médico

Mais de metade dos portugueses considera recorrer à Inteligência Artificial em vez de consultar médico

Quatro em cada dez mostra-se disposto a ceder o historial médico à Inteligência Artificial para melhorar o diagnóstico.

Alexandra Sofia Costa - RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa

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São conclusões de um relatório internacional promovido pelo grupo farmacêutico Stada, que analisa anualmente a perceção e o comportamento dos cidadãos europeus face a temas de saúde.

Portugal fica, ainda assim, na décima quinta posição entre os 20 países analisados.

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